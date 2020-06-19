Зеленский утвердил состав делегации на переговорах с Ираном о сбитом Боинге

Украина
В состав делегации на переговорах с Ираном о сбитом самолете МАУ вошли 16 представителей различных ведомств, а возглавил – замглавы МИДа Енин.

Об этом сообщает Офис президента.

Всего в состав делегации вошло 16 представителей различных ведомств.

Глава делегации "может изменять состав делегации и привлекать к обеспечению работы делегации работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов".

Президент также утвердил Директивы делегации для участия в переговорах, которые обозначены пометкой "тайно".

Финансирование делегации должен обеспечить Кабинет министров.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.