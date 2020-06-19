Зеленский утвердил состав делегации на переговорах с Ираном о сбитом Боинге
Об этом сообщает Офис президента.
Всего в состав делегации вошло 16 представителей различных ведомств.
Глава делегации "может изменять состав делегации и привлекать к обеспечению работы делегации работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов".
Президент также утвердил Директивы делегации для участия в переговорах, которые обозначены пометкой "тайно".
Финансирование делегации должен обеспечить Кабинет министров.
Как ранее сообщал Фокус:
- Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.
- Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.
- Президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.
- Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина настаивает на выплате компенсаций семьям жертв авиакатастрофы МАУ в Иране согласно нормам международного права. Ранее Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 000 долларов за каждого погибшего.
- В Иране задержали шесть человек по делу о сбитом по ошибке в январе пассажирском самолете в Тегеране.