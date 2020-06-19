Аэропорт Львова возобновил международное сообщение

Об этом в Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Сегодня аэропорт Львова принимает и отправляет первые рейсы после восстановления регулярного пассажирского авиасообщения по направлениям Львов-Берлин, Дортмунд-Львов, Львов-Дортмунд и Берлин-Львов", – сообщил Криклий.

Согласно расписанию аэропорта, завтра ожидаются рейсы из Киева, Франкфурта и Лондона и в обратном направлении.

Напомним, авиакомпания МАУ установила в аэропорту "Борисполь" лабораторию для тестирования на коронавирус. Президент компании Евгений Дыхне стал первым клиентом такой лаборатории.

Как ранее сообщал Фокус: