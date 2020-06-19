Аэропорт Львова возобновил международное сообщение
Об этом в Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Сегодня аэропорт Львова принимает и отправляет первые рейсы после восстановления регулярного пассажирского авиасообщения по направлениям Львов-Берлин, Дортмунд-Львов, Львов-Дортмунд и Берлин-Львов", – сообщил Криклий.
Согласно расписанию аэропорта, завтра ожидаются рейсы из Киева, Франкфурта и Лондона и в обратном направлении.
Напомним, авиакомпания МАУ установила в аэропорту "Борисполь" лабораторию для тестирования на коронавирус. Президент компании Евгений Дыхне стал первым клиентом такой лаборатории.
Как ранее сообщал Фокус:
- Генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, из-за карантина главные воздушные ворота страны несут потери (неполученные доходы) в 380 млн грн в месяц. Он также сообщил, что аэропорт "Борисполь" по-прежнему работает в круглосуточном режиме, при этом выполняя небольшое количество рейсов.
- Международный аэропорт "Киев" имени Сикорского возобновляет рейсы из Украины в страны Европейского Союза с 16 июня. О своей готовности восстановить международные рейсы сообщили авиакомпании Belavia, LOT и WizzAir.