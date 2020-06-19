МАУ открыла в "Борисполе" лабораторию для тестирования на COVID-19

Авиакомпания МАУ установила в аэропорту "Борисполь" лабораторию для тестирования на коронавирус. Президент компании Евгений Дыхне стал первым клиентом такой лаборатории.

Об этом написал президент МАУ Евгений Дыхне в Facebook.

"Мы установили в аэропорту "Борисполь" первую лабораторию, которая делает ПЦР-тесты и тесты на антитела", – написал он.

Дыхне отметил, что пока авиакомпания будет использовать лабораторию для тестирования экипажей МАУ.

Мощность лаборатории – 96 образцов за один раз. Время выполнения анализа – 3 часа, для тестирования на антитела – 86 тестов, по часу на каждый.

Есть также опция срочного ПЦР-тестирования отдельного образца в течение 40 минут.

"Фактически лаборатория сможет обеспечить и потребности вылетающих или прилетающих пассажиров, если соответствующую справку потребует страна прилета. Например, Тунис, с которым скоро будет возобновлено авиасообщение, позволяет свободное пересечение границы с наличием теста ПЦР", – написал Дыхне.

Он также добавил, что стал первым клиентом такой лаборатории, и тест оказался отрицательным.

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