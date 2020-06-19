Надел наручники и умер. В Днепре смертельно раненый полицейский задержал преступника

Об этом сообщает пресс-служба МВД

Утром в Днепре было совершено разбойное нападение. Для задержания правонарушителя всем оперативникам и нарядам патрульным раздали приметы злоумышленника и описание автомобиля.

Полицейские Шевченковского отделения на Запорожском шоссе увидели подходящую под описание машину. Для установления личности водителя правоохранители решили доставить его в отделение полиции в своем автомобиле. Однако злоумышленник внезапно достал пистолет Макарова и выстрелил в одного из полицейских, который сидел рядом.

Тяжело раненому сотруднику удалось выхватить оружие у нападающего. Истекая кровью, он надел на него наручники и умер.

"Злоумышленник совершил несколько выстрелов из пистолета Макарова в сторону оперуполномоченного Шевченковского отделения полиции Дарвина Потуданського. 26-летний полицейский, будучи раненым и истекая кровью, все же задержал подозреваемого. А после того, как надел на него наручники, умер", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

27 мая полиция задержала группу иностранных киллеров в Одессе. Их подозревают в покушении в центре Киева на жизнь гражданина Черногории, организатора наркокартеля.