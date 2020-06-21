В Киеве на проспекте Григоренко прогремел взрыв
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Повреждено несколько этажей.
Информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется. На место проишествия выехали все службы.
На кадрах видно, что часть квартир полностью уничтожена.
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей", – сообщает пресс-служба ГСЧС.
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