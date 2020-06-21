Взрыв дома на Позняках: найдено тело второго погибшего
Об этом заявил руководитель Нацполиции Украины Игорь Клименко, сообщает Укринформ.
"Два часа тому назад произошел взрыв, где-то примерно на 6 этаже, на место сразу прибыла полиция и силы ГСЧС. На данный момент устанавливаем причины взрыва, и к сожалению, два человека погибли. По всем другим выясняем", – сказал он.
Эвакуирован 21 человек. Деблокировано 3 человека. Проводятся работы дальнейшей эвакуации жителей дома.
Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.
Как ранее писал Фокус:
- Ранее в одном из общежитий в Одессе прогремел взрыв: пьяный мужчина во время застолья взорвал гранату. В результате взрыва пострадали 3 человека. Их доставили в больницу с многочисленными осколочными ранениями.
- В Приморском райсуде Одессы один из подсудимых, доставленный под конвоем, сумел пронести с собой в суд гранату.