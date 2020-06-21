Взрыв дома на Позняках: найдено тело второго погибшего

Об этом заявил руководитель Нацполиции Украины Игорь Клименко, сообщает Укринформ.

"Два часа тому назад произошел взрыв, где-то примерно на 6 этаже, на место сразу прибыла полиция и силы ГСЧС. На данный момент устанавливаем причины взрыва, и к сожалению, два человека погибли. По всем другим выясняем", – сказал он.

Эвакуирован 21 человек. Деблокировано 3 человека. Проводятся работы дальнейшей эвакуации жителей дома.

Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.

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