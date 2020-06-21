Взрыв на Позняках в Киеве: существует угроза обрушения здания

Об этом сообщили корреспонденту Фокуса.

"Дома стоят очень близко и если произойдет обрушение конструкции, то могут пострадать и близлежащие дома", – говорят в ГСЧС.

На данный момент проверяются списки жителей. Отмечается, что работа по поиску и спасению пострадавших осложняется тем, что конструкции на 9 и 10 этажах нестабильные и существует угроза обрушения.

Кроме этого, во дворе пострадавшего дома, в результате взрыва, деформировало внешнюю стену дома, которая также может обрушиться.

Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.

Как ранее писал Фокус: