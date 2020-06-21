Взрыв на Позняках: в газораспределительной компании проходят обыски

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Национальная полиция Украины сейчас проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где произошел взрыв", – сказано в сообщении

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

"Проводится экспертиза состояния здания на предмет дальнейшего разрушения. После получения экспертного заключения мы сможем дать доступ людям к их квартирам, чтобы они взяли с собой самые необходимые вещи. Будет круглосуточное окружения полицейских и гвардейцев для защиты от мародеров", – сказал глава МВД Арсен Аваков.

Фокус собрал всю главную информацию о взрыве на Позняках в Киеве.

Как ранее сообщал Фокус: