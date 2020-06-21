На Житомирщине мужчина с ножом ранил девять человек, есть жертва
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По предварительной информации, между ранее судимым местным жителем и посетителем кафе возник конфликт, причины которого устанавливают правоохранители.
Мужчины вышли из помещения кафе, где нападающий нанес ножевое ранение мужчине. Позже он ранил ножом еще 8 человек, которые пытались его успокоить. После этого нападавший скрылся с места происшествия на автомобиле.
Всех пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Один человек от полученных ножевых ранений скончался в больнице.
В Житомирской области объявили план "Перехват". Сейчас проводят розыскные действия, чтобы установить обстоятельства совершенного преступления.
Как ранее сообщал Фокус:
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