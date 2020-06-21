В Киеве группа спортивных парней избила водителя и разбила его автомобиль
Нападение на водителя автомобиля Chevrolet сняли на видео очевидцы в Днепровском районе Киева, сообщает сообщество "Киев оперативный" в Facebook.
Происшествие произошло средь белого дня. Мужчины спортивного телосложения в количестве примерно 10 человек палками били по крыше машины. Водителя попытались вытащить из салона, а когда это не удалось, начали избивать его ногами на водительском месте.
О причинах нападения и сути конфликта не сообщается.
"Причины такого поведения и суть конфликта пока неизвестна, но полиции тут явно не хватает", – говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Киеве задержали трех мужчин, избивших водителя трамвая за просьбу надеть маски. Им грозит до пяти лет тюрьмы.
- Пьяный тернопольчанин разбил в маршрутке лобовое стекло за просьбу надеть маску. Полицейские быстро нашли хулигана.