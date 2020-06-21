Дом разрушенных жизней. Как спасались жители взорвавшейся девятиэтажки на Позняках

Минута на сборы

— Я живу на третьем этаже. Когда прогремел взрыв, сначала решила, что это землетрясение, потому быстро выбежала на улицу. Звук был глухой и резкий. Я принялась звонить в "102", а мой сосед, который также выбежал на улицу, набирал "104" — ему показалось, что пахнет газом. Первыми приехали полицейские. К тому моменту во дворе собралось много народу и мы уже все прекрасно понимали, что дом может рухнуть. Соседи начали спрашивать патрульных, что делать и можно ли вернуться домой хотя бы за документами. Нам разрешили. Сказали, что на сборы есть минута. Я не рискнула возвращаться. Приехали спасатели, а через пятнадцать минут дом по периметру оцепили, — рассказала Фокусу жительница дома Юлия.

По словам девушки, спасатели начали проводить эвакуацию жильцов в 10:45, до этого соседи не торопясь собирали свои вещи, и никто им в этом не мешал.

— Я взял все самое необходимое, — говорит мужчина в двух бейсболках, с набитым рюкзаком на плечах, ноутбуком в одной руке и котом в другой.

Кто-то умудрился эвакуировать даже содержимое своего холодильника.

— Паспорта, Пипа (так зовут собаку) и документы на покупку квартиры, а то мало ли потом возникнут вопросы – вот все, что мы взяли, — рассказывает женщина, проживающая в соседнем подъезде от того, где прогремел взрыв. — У меня ребенку 5 лет, поэтому пришлось еще пакет с едой собрать, ведь непонятно, когда домой теперь попадем.

Ближе к полдню во дворе стали появляться медпалатки, куда направляли спасенных из-под завалов людей. К этому же времени на место происшествия прибыли мэр Киева Виталий Кличко, глава МВД Арсен Аваков и народный депутат Николай Тищенко.

Настенька

— Настеньку кто-нибудь видел? Настю? Она с 6-го этажа. Ее родители под завалами, а девочку уже вытащили. Кто-нибудь видел Настеньку? — во дворе дома слышится много разных вопросов, но этот звучит чаще и громче всего. — Настеньку кто-нибудь видел?

Настя — ученица средних классов. Сколько ей точно лет и в какой именно квартире проживает, соседи не знают, но Настеньку знают все.

— Хорошая такая девочка, милая. Здоровается постоянно, улыбается. Говорят, ее семья все еще под завалами, а она уже эвакуирована. Хотим найти ее, поддержать. Представляете, как ребенок напуган, — говорит Лилия, проживающая в доме напротив.

Пройдет час и Лилия узнает, что Настенька, как и вся ее семья, все еще находится под завалами.

Спасли себя сами

В час дня во дворе установили кулер с водой. К этому моменты соседи пришли к выводу, что взрыв прогремел в квартире на 7-м этаже, где поживала одинокая пенсионерка.

— Тихая старушка, безобидная. Раньше директором в школе была. Вся ее семья за границей живет. Тут она одна. Давно из дома не выходила, говорят, недавно упала и ногу повредила. Что ж такое в ее квартире могло взорваться-то, непонятно, — рассказывает Лидия Михайловна, проживающая на 9-м этаже.

По словам жильцов, тело пенсионерки из-под завалов вытащили первым.

О том, что взрыв случился именно на 7-м этаже в квартире "тихой пенсионерки" сказали и выжившие соседи. Таня с сыном самостоятельно вышли из полуразрушенного подъезда. Медики тут же принялись оказывать им первую помощь.

— Принесите лимоны и лед. Нужны лимоны! — кричал народный депутат Николай Тищенко своим помощникам. Политик не уточнил, каким образом такой коктейль поможет людям отойти от шока.

— Мы живем на 5 этаже по стояку, где и случился взрыв. Я была на кухне, а мой сын Толя — в своей комнате. Мой муж Саша лежал на диване в гостиной и во что-то там играл на телефоне. Взрыв. Окна повыбивало. Гостиную и балкон завалило полностью. Мы с Толей принялись искать Сашу. Звоним ему на телефон — звонок идет, но где он именно, не понимаем. Пожалуйста, найдите моего Сашу, — голос Татьяны срывается на крик. Медики приводят женщину в чувство, а ее сын тем временем не перестает набирать номер отца.

ИСКАЛИ ОТЦА. Татьяна и ее сын Толя сами вышли к спасателям, когда поняли, что не могут отыскать главу семейства под обломками

— А ведь мы сегодня собирались на природу поехать. Надо было раньше из дома выходить. Мы 25 лет вместе, из которых в браке — 19. А теперь из-за одной старенькой бабушки я потеряю своего мужа?! — очень тихо говорит Татьяна.

Бульон жалко

Взрыв полностью разрушил квартиры, начиная с 4 и по 8 этажи. Ударная волна пришлась и на стоящий рядом дом — в некоторых квартирах из окон вылетели москитные сетки. По оценкам спасателей в эпицентре взрыва оказались 40 квартир. Но при этом весь шестиподъездный дом отключили от света, газа и воды.

— Мы с мужем решили с самого утра выйти в магазин за продуктами. Вышли в 9:45 примерно, пока дошли до торгового центра вспомнили, что оставили дисконтную карту. Возвращаясь назад, подходя уже к нашему двору, услышали такой резкий хлопок, словно сквозняком дверь резко закрыли — взрыв. Мы в это время на улице стояли. Живем в рядом стоящем доме, и нас взрыв не коснулся, но все равно домой не пускают, — рассказывает Фокусу Мария.

— Я вчера вечером такой вкусный бульон сварила и теперь он скиснет, — жалуется девушка в телефонном разговоре с подругой.

Рядом на лавочке у подъезда плачет женщина лет сорока — в квартире остался кот.

— Я вышла с собакой утром гулять и вот мы остались здесь, а дома Кешка, как он там будет и что вообще дальше будет?!

Вода есть, туалеты в пути

Пока проходят спасательные работы, столичный мэр Виталий Кличко периодически общается с местными жителями. Уверяет, что всех, кто лишился сегодня дома — направят в интернат, накормят и напоят. Такие же обещания поступили и от народного депутата Николая Тищенко.

— А вы можете пообещать, что в наши квартиры воры не залезут? — это один из самых популярных вопросов сегодня звучит от пожилых людей.

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Между тем, Олег Стоволос, заместитель начальника управления по гражданской защите населения главного управления Украины по чрезвычайным ситуациям, обещает жителям, что скоро во дворе появятся биотуалеты, которые они просили.

— Я не могу сказать наверняка, случится ли обрушение дома, за это отвечают строители, а мы спасатели. Одно могу вам сказать точно, работы будут проводиться до вечера в лучшем случае, а то и до завтрашнего утра. Соответственно, жильцы дома не будут допущены к своему имуществу два дня точно. Мы сейчас разбираем плиты, проводим поиски людей, но как отреагирует строение — не знаем. Если по завершению работ строители разрешат вам вернуться домой за вещами, то так и будет, но пока все, кто может, отправляйтесь к родственникам, если нет такой возможности — ближе к вечеру приедет автобус и заберет вас в интернат. Пока оставайтесь на своих местах, заполняйте анкеты и ждите. Скоро привезут биотуалеты, — говорит Олег Стоволос.

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Через полчаса прибыли автобусы для транспортировки в интернат, но люди неохотно покидали двор своего дома. Кто-то продолжал переживать за возможное мародерство, считая своим долгом проконтролировать действия спасателей и полиции, а кто-то терпеливо ждал, пока из-под завалов достанут близкого человека.