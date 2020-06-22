Боевики на Донбассе противотанковой ракетой сбили камеру ОБСЕ

В Широкино боевики утром 22 июня противотанковой управляемой ракетой попали в камеру ОБСЕ. Об этом сообщила ТСН.

Вышка с наблюдательной аппаратурой международной миссии установлена на территории, подконтрольной Украине. Первый раз ракету по ней выпустили 21 июня, но промахнулись. Она упала рядом с фельдшерско-акушерским пунктом.

Как ранее сообщал Фокус: