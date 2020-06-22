Треть украинцев по-прежнему ностальгируют по СССР, – опрос КМИС

Такие выводы сделали в Киевском международном институте социологии (КМИС) после нового опроса на эту тему.

Если на западе страны подавляющее большинство населения не жалеют, что СССР распался (69% против 15%), то в центре соотношение – 51% к 32%, на юге и Донбассе 41,5-49% жалеют против 35-39% не жалеют.

Среди молодежи до 30 лет 14% жалеют о распаде СССР. Среди лиц в возрасте 70 лет и старше жалеющих - 50%.

Среди тех, кто называет себя "украинцем", 30,5% жалеют о распаде СССР, а среди тех, кто называет себя "русским", таких 67%. При этом социологи уточняют, что много людей на юге, востоке и на Донбассе идентифицируют себя как "русских", независимо от этнической принадлежности. Но если брать отдельно юг, восток и Донбасс, то среди "украинцев" региона 43,5% жалеют о распаде Союза, среди "русских" - 71,5%.

Среди тех, кто общается дома на украинском языке, 26% жалеют о распаде СССР, а среди тех, кто на русском – 44%.

Среди бедных слоев населения 56% жалеют о распаде СССР, а среди тех, кто с наибольшим достатком – лишь 17%.

Среди лиц с высшим образованием 23% жалеют о распаде СССР, с базовым – 37-42%.

Треть опрошенных (35%) считают, что пребывание Украины в составе СССР принесло ей больше пользы, чем вреда (в 2013-м таких было 48%). О том, что СССР больше навредил, говорят 28% респондентов (в 2013-м - 18%).

Опрос проведен 24-31 мая 2020-го методом телефонных интервью с использованием компьютера по случайной выборке мобильных телефонных номеров среди 2000 украинцев от 18 лет и старше везде по стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность от 1,4% до 2,2%.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент России Владимир Путин заявил, что решение большевицкого лидера Владимира Ленина о создании Советского Союза было "несколько странноватым".