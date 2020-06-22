Катастрофа самолета "Дельфин" в Одессе: появилось видео момента падения

Видео падения самолета опубликовало издание "Думская". При падении самолета его двигатель не работал. Это видно на записи камеры наружного наблюдения.

Шасси падающей машины выпущено, а воздушный винт не вращается, то есть двигатель не работает.

Самолет коснулся земли под углом примерно 20 градусов, его фюзеляж сразу переломился в нескольких частях.

На дороге в это время было оживленное движение. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Напомним, самолет "Дельфин", принадлежащий Одесскому авиазаводу, упал 17 июня этого года почти сразу после взлета. Командир воздушного судна Олег Синица погиб на месте происшествия, второй пилот Юрий Жуковский скончался в тот же день в больнице. Официально о причинах случившегося пока не сообщалось.

Как ранее сообщал Фокус: