В Киеве по новым критериям можно смягчать карантин, – Минздрав

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, по данным МОЗ, смягчать карантин можно в Киеве и Киевской области, а также в Винницкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Ранее готовность региона к смягчению карантина определялась по трем показателям: инцидентность (менее 12 заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения), загруженность коек в больницах (менее 50%) и охват тестированием (>12 на 100 тыс. населения).

А по новой методике высчитывается процент положительных тестов среди всех ПЦР-тестов, загруженность коек (менее 50%) и охват тестированием (>24 на 100 тыс. населения).

Также появился показатель динамики роста заболеваемости за неделю (должен быть <10).

Примечательно, что еще вчера МОЗ публиковал статистику, согласно которой Киев и 9 областей не были готовы к смягчению карантина. Тогда столица не соответствовала показателю инцидентности, который заменен процентом положительных тестов.

Вчерашняя статистика уже недоступна на сайте Минздрава.

Как ранее сообщал Фокус:

19 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса из-за того, что люди перестали соблюдать карантинные ограничения.