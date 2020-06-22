В Киеве по новым критериям можно смягчать карантин, – Минздрав
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, по данным МОЗ, смягчать карантин можно в Киеве и Киевской области, а также в Винницкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черкасской областях.
Ранее готовность региона к смягчению карантина определялась по трем показателям: инцидентность (менее 12 заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения), загруженность коек в больницах (менее 50%) и охват тестированием (>12 на 100 тыс. населения).
А по новой методике высчитывается процент положительных тестов среди всех ПЦР-тестов, загруженность коек (менее 50%) и охват тестированием (>24 на 100 тыс. населения).
Также появился показатель динамики роста заболеваемости за неделю (должен быть <10).
Примечательно, что еще вчера МОЗ публиковал статистику, согласно которой Киев и 9 областей не были готовы к смягчению карантина. Тогда столица не соответствовала показателю инцидентности, который заменен процентом положительных тестов.
Вчерашняя статистика уже недоступна на сайте Минздрава.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса из-за того, что люди перестали соблюдать карантинные ограничения.
- 17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля. Также правительство утвердило критерии для ужесточения карантинных ограничений.