На Луганщине полицейский столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Следствием установлено, что 22 июня около 11:00 утра на автодороге в пгт Новоайдар Новоайдарского района полицейский, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Vento, допустил столкновение с маршрутным такси "Рута" сообщением Рубежное-Марковка", – сказано в сообщении.

В маршрутке находились 7 пассажиров и водитель.

В результате ДТП госпитализировали водителя автомобиля в тяжелом состоянии и 8 пассажиров обоих транспортных средств – с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По данным следствия, правоохранитель, инспектор полиции одного из отделов Главного управления Нацполиции в Луганской области, находился не на службе, сменился с суточного дежурства на блокпосту.

Как ранее сообщал Фокус: