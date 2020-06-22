На Луганщине полицейский столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
"Следствием установлено, что 22 июня около 11:00 утра на автодороге в пгт Новоайдар Новоайдарского района полицейский, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Vento, допустил столкновение с маршрутным такси "Рута" сообщением Рубежное-Марковка", – сказано в сообщении.
В маршрутке находились 7 пассажиров и водитель.
В результате ДТП госпитализировали водителя автомобиля в тяжелом состоянии и 8 пассажиров обоих транспортных средств – с телесными повреждениями различной степени тяжести.
По данным следствия, правоохранитель, инспектор полиции одного из отделов Главного управления Нацполиции в Луганской области, находился не на службе, сменился с суточного дежурства на блокпосту.
Как ранее сообщал Фокус:
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