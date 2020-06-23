Подозреваемый в массовом убийстве под Житомиром признан вменяемым
Следователи полиции получили результаты первых экспертиз в уголовном производстве об убийстве семерых человек в Попельнянском районе Житомирской области, которое произошло 22 мая. Подозреваемый в совершении этого преступления Анатолий Захаренко признан вменяемым. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Согласно справке врача-нарколога в крови подозреваемого, взятой у него сразу после задержания, алкоголя не обнаружено. В рамках уголовного производства была назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. "Согласно заключению специалистов, подозреваемый мог осознавать значение своих действий и руководить ими, также он может осознавать значение своих действий и руководить ими и сейчас", – рассказал начальник полиции Житомирской области Юрий Олейник.
Он также отметил, что следователи в ходе досудебного расследования работают над несколькими версиями для установления объективных причин конфликта.
Учитывая, что назначенные судебные экспертизы являются сложными, и их выполнение продолжается более двух месяцев, планируется продление сроков предварительного расследования и сроков меры пресечения в виде содержания под стражей.
Было назначено около двух сотен экспертиз. Пока следователи получили результаты двух десятков из них.
Как ранее сообщал Фокус:
- В ночь на 22 мая в селе Новоселица Житомирской области арендатор пруда расстрелял семерых человек, с которым перед этим распивал спиртные напитки. По словам замглавы Антона Геращенко, около часа ночи, арендатор пруда, профессиональный охотник, "на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений", начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ".
- При этом, родственник убитого сообщил другую версию трагедии: погибший жаловался на вымогательство со стороны местной полиции, которая якобы вымогала деньги и рыбу за аренду ставка. По словам мужчины, местного начальника райотдела задержала за взятку ГБР, а вечером к брату приехали знакомые "добровольцы", которые заподозрили его в "подставе". В свою очередь жена стрелка Ольга заявила, что конфликт произошел из-за спора о службе в армии.
- Королевский райсуд Житомира арестовал без права внесения денежного залога Анатолия Захаренко на два месяца. Во время заседания суда, он заявил, что действовал в рамках самообороны.