Мэр Черновцов призвал жителей города готовиться к наводнению и возможной эвакуации

Об этом он сообщил в видеообращении.

По его словам, уровень воды в реке Прут может подняться до 6,5 м, что повлечет за собой затопление части города – торговых рядов Калиновского рынка и рынка Добробут, а также районов Нижняя Каличанка, Ленковцы и Старая Жучка.

Мэр говорит, что жителей Черновцов "ждет очень серьезное испытание".

"Коротко напомню правила: надо собрать все необходимые вещи, документы, ценности. Когда будет прибывать вода – отключить газ и свет для того, чтобы не было беды, обесточить дом и перебраться в безопасное место. Мы вместе с полицией будем обеспечивать патрулирование этих территорий", – сообщил он.

Для людей уже подготовили места для эвакуации.

"Заночевать можно будет в отеле и в 31-й школе при необходимости. Также зарезервирован и может быть открыт для этих целей спорткомплекс Олимпия", – сказал Каспрук.

Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в своем видеообращении в Facebook призвал жителей области, проживающих недалеко от реки Прут и ее притоков, подготовиться к возможной эвакуации.

"Максимальное поднятие воды будет происходить от 9:00 вечера 23 июня до 3:00 утра 24 июня, а также паводок задержится минимум на сутки, падение воды начнется только с 25 июня. Данное обстоятельство спровоцирует ситуацию, когда маленькие притоки реки Прут не смогут впадать в нее и будут выходить из берегов", – сообщил Осачук.

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