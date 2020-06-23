В Минфине рассказали, как вернуть деньги за пробное ВНО-2020

Об этом сообщил заместитель министра финансов Роман Ермолычев, передает Украинская правда.

"С целью своевременного и полноценного возврата средств тем, кто их оплатил, Минфин совместно с МОН наработал наиболее упрощенную процедуру возврата средств через "Приватбанк", который имеет наиболее разветвленную сеть отделений и находится ближе всех к месту жительства участников пробного ВНО", – сообщил Ермолычев.

Главным распорядителем средств является Минобразования, которое должно заключить соответствующий договор с банком.

Кроме того, замминистра замминистра финансов разъяснил механизм возврата средств:

Украинский центр оценивания качества образования Украины до 30 июня формирует и передает базу данных МОН. В базу внесена информация, в частности, об уникальном номере участника пробного ВНО, состоящего из 10 цифр. Это позволяет правильно идентифицировать личность. Также в базе имеются другая важная информация (ФИО участников; контактные номера телефонов; указаны суммы, подлежащие возврату).

МОН до 1 июля 2020 года передает эту базу "Приватбанку".

Если участник пробного ВНО является клиентом "Приватбанка", банковское учреждение проверит предоставленную МОН базу и автоматически перечислит необходимую сумму средств на этот счет.

Если у участника пробного ВНО нет счета в "Приватбанке", то на номер телефона поступит смс-сообщение с информацией, что банк открыл карточку и перечислил на нее средства. Для получения карты необходимо прийти в отделение и предъявить документ, удостоверяющий личность.

Обратиться в отделение для получения карты необходимо не позднее 1 декабря 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

12 июня Кабмин отменил пробное ВНО-2020 в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Принять в нем участие должны были 362 тыс. выпускником. Пробное ВНО проводится на платной основе (от 138 до 150 грн за тестирование по одному предмету). В общей сумме его участники заплатили 53 млн грн.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль накануне заявил, что Внешнее независимое оценивание не будет отменено.

Верховная Рада приняла инициированный президентом закон об отмене итоговой государственной аттестации, в том числе и в форме ВНО, в 2019/2020 учебном году. В пояснительной записке к документу говорится, что такие изменения предоставляют выпускникам право выбора оценивания результатов их учебы – путем ежегодного оценивания, государственной итоговой аттестации или ВНО.