Появилось видео затопленного Галича с воздуха

В Сети опубликовали видео подтопленного наводнением Галича (Ивано-Франковская область), которое сняли с вертолета.

Видео опубликовал в Telegram-канале "Frankivsk-112" Михаил Думанский, который находится в вертолете с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

На видео можно увидеть затопленный рекой Днестр Галич и другие районы области.

Также в Галиче затопило районную больницу с больными COVID-19. В настоящее время проходит эвакуация больных. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль, который находится в регионе с визитом.

"Проинспектировали равнинную часть. Понятно, что ситуация критическая. Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года. Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные осложнения из-за того, что там есть заболевшие коронавирусом", – заявил он.

По словам премьера, сегодня также будет проинспектирован горный район, а после обеда проведут комиссию ТЭБ и ЧС, где будут приниматься нужные решения для преодоления последствий стихии.

Как сообщил глава МВД Арсен Аваков, во время удара стихии выпало до 70% месячной нормы осадков, сообщается на сайте МВД.

"Это вызвало мощные потоки, которые на своем пути разрушали дамбы, мосты и переходы. Днестр разлился почти на 7 м – это уровень стихии 2008 года", – отметил Аваков.

Министр добавил, что подтопленных населенных пунктов более 200, к 29 поселкам нет проезда.

В целом разрушено 110 км автодорог, 1 850 м. береговых укреплений и 90 мостов в Ивано-Франковской области. Повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.

Аваков подчеркнул, что важно сделать подъезд к населенным пунктам, чтобы предоставлять людям необходимую помощь.

"Есть решенный вопрос – доставка продуктов питания и техники авиацией МВД. На вторую половину дня ожидаем улучшения погодных условий и согласие на вылет. Вертолет уже загружен всем необходимым", – сказал Аваков.

Также он сообщил, что на Прикарпатье погибли три человека от стихии, один – пропал без вести.

Кроме того, в селе Тустань, что рядом с Галичем, подтопило солнечную электростанцию мощностью 4,5 МВт, пишет Рravda.if.ua.

Как ранее писал Фокус:

Недавно в Ивано-Франковской области возле города Калуш река разрушила мост через реку Лимницу, который семь лет восстанавливали после наводнения 2008 года. Этот мост соединял село с пригородом.

Мэр Черновцов Алексей Каспрук просит жителей быть готовыми к наводнению из-за повышения уровня воды в реке Прут. По его словам, уровень воды в реке Прут может подняться до 6,5 м, что повлечет за собой затопление части города – торговых рядов Калиновского рынка и рынка Добробут, а также районов Нижняя Каличанка, Ленковцы и Старая Жучка. Мэр говорит, что жителей Черновцов "ждет очень серьезное испытание".