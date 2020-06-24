Зеленский потребовал найти системное решение и решить вопрос с паводками раз и навсегда

Президент Украины Владимир Зеленский требует от Кабмина системного решения проблемы ежегодного подтопления на западе Украины. Об этом сообщает Офис президента.

По словам президента, в этом году на ликвидацию последствий подтопления может уйти долее миллиарда гривен.

"Время найти системное решение, заняться укреплением берегов рек. Чтобы укрепить берега Днестра, Тисы, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда",– заявил он.

Зеленский добавил, что необходимо разработать большую программу с привлечением иностранного опыта, чтобы ежегодно "не терять людей и деньги".

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе визита в Ивано-Франковскую область, заявил, что ситуация с паводками критическая и хуже, чем в 2008 году.