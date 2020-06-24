IKEA отреагировала на скандал с вырубкой леса в украинских Карпатах
Об этом сообщает Reuters.
В сообщении Earthsight утверждается, что поставщики IKEA незаконно добывали древесину, используемую в популярных стульях шведской компании.
"IKEA не использует древесину, которую незаконно вырубили", – заявили представители IKEA.
"Мы признаем, что незаконная лесозаготовка остается широко распространенной глобальной проблемой, и активно работаем над внедрением мероприятий для проверки соответствия наших поставщиков законности", – добавили в компании, отметив, что начали независимый аудит сети поставок в Украину.
Также ситуацию прокомментировала директор ООО "ВГСМ" Ирина Мацепура. Компания производит продукцию для ИКЕА в Большом Бычкове на Закарпатье.
"В исследовании Earthsight, которое сейчас цитируют СМИ, речь идет о сомнительном происхождении украинской древесины для гиганта деревообработки ИКЕА. Качество этого исследования настолько низкая, что исследователи даже не разобрались в базовых вопросах. Основная претензия у них – о происхождении древесины для эко-стула "Терье", который мы в ООО "ВГСМ" даже не производим", – сказала Мацепура.
Она также подчеркнула, что все претензии европейских исследователей основаны на нестыковках европейского и украинского законодательства по ведению лесохозяйственной деятельности.
Напомним, британская экоорганизация Earthsight. в течение 18 месяцев исследовала происхождение древесины для стульев IKEA. Специалисты пришли к выводу, что деревья были вырублены в украинских Карпатах, где проживают исчезающие виды рысей и медведей.
Как ранее сообщал Фокус:
- 14 мая шведская компания IKEA запустила онлайн-продажи своей продукции в Украине.
- 25 мая IKEA сообщила о временном прекращении приема новых заказов в украинском интернет-магазине. "Чтобы удовлетворить спрос и в дальнейшем соответствовать высоким стандартам IKEA и ожиданиям клиентов, мы приняли решение обрабатывать и доставлять уже зарегистрированные заказы и временно ограничить возможность оформлять новые", – сказали в компании.
- Компания IKEA пояснила, что уровень цен на ее товары, предложенные при запуске онлайн-магазина в Украине (14 мая), был обусловлен такими факторами: объемами, импортными пошлинами, колебаниями валютного курса, транспортными расходами, текущими рыночными условиями. Так в пресс-службе компании ответили на вопрос издания The Page, почему на украинском сайте цены на ряд категорий товаров существенно выше, чем в Польше и России.