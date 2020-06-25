В Черновцах мужчина поймал крупного карпа на затопленном паводком рынке

Пользователи разместили видео "рыбалки" в соцсетях.

Калиновский рынок в Черновцах подтопило из-за паводков. Крупный карп заплыл на затопленный базар и начал барахтаться на мелководье. Собравшиеся люди с интересом наблюдали за происходящим, а один из присутствующих решительно направился к заблудившейся рыбе и несколько раз оглушил ее палкой. Причем, у некоторых людей его действия вызвали неодобрительные эмоции.

Добыча оказалась довольно крупной – длиной примерно в полметра.

Одни похвалили рыболова за неожиданный успех, другие же, обвинили его в жестокости.

Как ранее сообщал Фокус:

Видеоблогер из Днепра Александр Громадский в ходе подводной охоты загарпунил огромного сома. 51-килограммовая рыбина стала крупнейшей в списке его "усатых трофеев" за последние восемь лет.