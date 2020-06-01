Житель Днепра выловил 50-килограммового сома

Видеоблогер из Днепра Александр Громадский в ходе подводной охоты загарпунил огромного сома. 51-килограммовая рыбина стала крупнейшей в списке его "усатых трофеев" за последние восемь лет, написал он в Facebook.

Охотник долго разыскивал добычу на глубине около семи метров и в определенный момент вышел на сома прямо в лоб. Тот стремительно развернулся к яме, но охотник успел выстрелить из гарпуна. После этого последовала долгая и тяжелая борьба, но в конце концов сом оказался на берегу реки.

В комментариях под постом большинство поздравляют Громадского с трофеем, но некоторые комментаторы спрашивают, зачем было убивать такого красавца? И написали, что вряд ли стоит гордиться такой охотой.

Как ранее сообщал Фокус: