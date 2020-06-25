Статистика коронавируса в Украине на 25 июня: новый антирекорд — почти тысяча новых случаев

За минувшие сутки подтвердили 994 (940 сутки назад) новых случая заболевания. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО. Это новый антирекорд этого показателя.

За все время от коронавируса умерли 1067 человек, в том числе 16 – за последние сутки. Выздоровели 17 757 больных (349 за сутки), 21 183 продолжают болеть.

Самое большое количество заболевших за сутки (204) вновь зарегистрировали во Львовской области, сутки назад там было 203. Всего коронавирус в области обнаружили у 4627 человек. По этому показателю область стала антилидером в стране.

Статистика коронавируса по регионам Украины:

Львовская – 4627 заболевших (204 за сутки);

Киев – 4613 (85);

Черновицкая – 4531 (53);

Ровенская – 3248 (84);

Закарпатская – 2454 (85);

Киевская – 2373 (41);

Ивано–Франковская – 2171 (47);

Волынская – 2024 (69);

Харьковская – 1947 (56);

Тернопольская – 1815 (29);

Винницкая – 1753 (30);

Одесская – 1465 (95);

Житомирская – 1337 (33);

Днепропетровская – 1069 (9);

Хмельницкая – 645 (18);

Кировоградская – 636 (2);

Черкасская – 616 (2);

Запорожская – 561 (2);

Черниговская – 506 (12);

Донецкая – 399 (23);

Николаевская – 377 (9);

Полтавская – 301 (14);

Сумская – 277 (5);

Херсонская – 188 (0);

Луганская – 75 (0).

Как ранее сообщал Фокус: