Смягчение карантина в Киеве: ресторанам разрешили принимать посетителей в залах
Работа детских комнат в ресторанах и мероприятия с участием свыше 10 человек по-прежнему остаются под запретом.
Об этом говорится в решении КГГА от 22 июня о мерах по предотвращению коронавируса.
Пункт 93 распоряжения излагает требования к заведениям:
- Посетители могут войти в заведение только в сопровождении работников. Людей с повышенной температурой или признаками ОРВИ – не будут пускать.
- Учреждения должны установить антисептики, жидкое мыло и бумажные полотенца. Проводить влажную уборку на кухне и летних площадках и тому подобное. Использованные маски и перчатки надо собирать отдельно.
- Работники должны обслуживать гостей в масках и перчатках. Гости должны быть в маске, когда заходят в заведение и передвигаются по нему.
Пункт 102 распоряжения излагает правила приема посетителей заведений в помещениях:
- запрещается функционирования детских комнат;
- нельзя проводить мероприятия (например, празднование дней рождения) с участием более 10 человек;
- запрещается готовить пищу на открытых кухнях;
- запрещается функционирования буфетов самообслуживания;
- в заведениях быстрого питания столовые приборы, блюда, напитки должны выдаваться работниками по просьбе посетителя.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине с 22 мая вступил в силу адаптивный карантин, который будет действовать как минимум до 22 июня. Часть карантинных ограничений разрешается отменить в регионах, которые соответствуют трем критериям.
- 23 мая глава Минздрава Максим Степанов на утреннем брифинге утверждал, что в Киеве нельзя смягчать карантин из-за превышения допустимого уровня заболеваемости, но после разрешил, заявив, что получил новые показатели готовности регионов. Таким образом, карантин в Киеве все же был смягчен.