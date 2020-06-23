Смягчение карантина в Киеве: ресторанам разрешили принимать посетителей в залах

Работа детских комнат в ресторанах и мероприятия с участием свыше 10 человек по-прежнему остаются под запретом.

Об этом говорится в решении КГГА от 22 июня о мерах по предотвращению коронавируса.

Пункт 93 распоряжения излагает требования к заведениям:

Посетители могут войти в заведение только в сопровождении работников. Людей с повышенной температурой или признаками ОРВИ – не будут пускать.

Учреждения должны установить антисептики, жидкое мыло и бумажные полотенца. Проводить влажную уборку на кухне и летних площадках и тому подобное. Использованные маски и перчатки надо собирать отдельно.

Работники должны обслуживать гостей в масках и перчатках. Гости должны быть в маске, когда заходят в заведение и передвигаются по нему.

Пункт 102 распоряжения излагает правила приема посетителей заведений в помещениях:

запрещается функционирования детских комнат;

нельзя проводить мероприятия (например, празднование дней рождения) с участием более 10 человек;

запрещается готовить пищу на открытых кухнях;

запрещается функционирования буфетов самообслуживания;

в заведениях быстрого питания столовые приборы, блюда, напитки должны выдаваться работниками по просьбе посетителя.

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