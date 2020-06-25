В Украине внесли декзаметазон в протокол лечения коронавируса

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.нет.

"Было принято решение о включении в наш клинический протокол такого препарата как дексаметазон. Национальный протокол это такая детальная инструкция, в какой способ применять, при каких схемах лечения. Она направлена на одно – на то, чтобы лечение было более эффективным", – сказал Степанов.

Он добавил, что украинские врачи уже достигли успехов в лечении коронавируса, а эффективность лечения будет еще лучше, если каждый украинец будет им помогать.

"Давайте поможем нашим врачам, нашим медицинским работникам. От нас нужно немного - мы должны соблюдать правила, которые установлены в нашей стране. Мы должны пользоваться масками, антисептиками и соблюдать социальную дистанцию. Это уменьшит количество госпитализаций, уменьшит нагрузку на них", – заявил Степанов.

Напомним, британские эксперты утверждают, что дешевый и вполне доступный препарат дексаметазон может значительно помочь в спасении жизней пациентов, серьезно больных коронавирусом.

Дексаметазон - это синтетический глюкокортикостероид, обладающий противовоспалительным и иммунодепрессивным действием.

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