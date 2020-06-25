В Днепре в ДТП с микроавтобусом погибли мужчина и ребенок

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 4 часов ночи на перекрестке проспекта Слободского и улицы Байкальской в Индустриальном районе Днепра. Столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Vito, перевозивший ульи с пчелами, и грузовик DAF, который был загружен песком. Последний перевернулся на бок, и перегородил проезжую часть улицы.

Водитель микроавтобуса, мужчина 1969 года рождения, погиб на месте. В салоне находились двое мальчиков 14 и 13 лет, которых с различными травмами госпитализировали в местные больницы. Позже стало известно, что ребенка 14 лет спасти не удалось.

"В результате столкновения на месте погиб водитель микроавтобуса, мужчина, 1969 года рождения, и пострадали два мальчика 2006 и 2007 годов рождения. Пострадавших детей с различными травмами госпитализировали в областную детскую клиническую больницу и в городскую клиническую больницу № 6. Позже при сверке с врачами установлено, что мальчик 2006 года рождения скончался в больнице", – сообщили в ГСЧС.

Спасатели убрали с проезжей части дороги горюче-смазочные материалы, а также собрали рой пчел в полиэтиленовые мешки, вывезли за пределы города и выпустили в окружающую среду.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Как ранее сообщал Фокус:

14 июня в Киеве водитель Hyundai врезался в две машины и полицейскую, которая оформляла ДТП. Авария произошла около 15:00 на проспекте Палладина между Nissan и неизвестным автомобилем, который скрылся с места происшествия.

В Харькове полицейский врезался в патрульный автомобиль. Травмы получили полицейские, которые находились в салоне служебного автомобиля.