В туалет — по записи: 5 правил авиапутешествия в разгар пандемии коронавируса

Многие украинцы с нетерпением ждут открытия границ и ослабления ограничений на международные авиаперевозки. Во многих странах уже утверждены предварительные планы возобновления приёма иностранных визитёров этим летом или осенью.

Даты могут меняться в зависимости от динамики заболеваемости COVID-19, но все идет к тому, что очень скоро у нас снова появится возможность путешествовать. Условия этих поездок будут существенно отличаться от тех, к которым мы привыкли до пандемии. Многие курортные отели, возобновляя работу, отказались от формата all inclusive. В гостиничных ресторанах больше не будет фуршетных завтраков и обедов, еду можно будет заказывать только в номер, порции станут меньше, а цены — выше. Впрочем, большинство неприятных сюрпризов, ожидающих путешественников после карантина, связаны не с гостиничной, а с транспортной инфраструктурой и условиями пересечения границ. Обязательное ношение масок и тепловое сканирование в аэропортах и вокзалах уже никого не удивит, но новых ограничений будет гораздо больше. Вот те из них, которые, скорее всего, сохранятся надолго.

Правило № 1. Ограничение доступа в терминалы

Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA) опубликовала список рекомендованных мер предосторожности для обеспечения эпидемиологической безопасности. IATA советует не пускать в помещения терминалов никого, кроме персонала и пассажиров с билетами. Транспортные ведомства многих стран сделали эти рекомендации юридически обязательными нормами. Впрочем, даже в тех странах, где не было соответствующих распоряжений министерств транспорта или авиационных властей, администрации аэропортов самостоятельно приняли решения об ограничениях доступа для встречающих и провожающих. Исключение делают для тех, кто сопровождает несовершеннолетних или маломобильных пассажиров.

Правило №2. Обязательное тестирование

Будьте готовы к тому, что для одной поездки сдавать тест на коронавирус придется несколько раз. В Австрии и Гонконге наличие документального подтверждения отрицательного результата теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 48 часов до прибытия, — обязательное условие допуска в страну вне зависимости от гражданства. В Исландии прибывшим предлагают на выбор двухнедельную самоизоляцию с обязательным использованием контролирующего мобильного приложения (аналог украинского "Дій вдома") или анализ крови на границе. Во многих странах, вероятнее всего, установят похожие условия.

Некоторые авиакомпании решили проводить собственное тестирование при посадке, первой была Emirates. Перевозчики закупают экспресс-тесты, которые дают результат уже через 10 минут. Этого достаточно, чтобы вас пустили на борт, но на санитарном контроле в пункте назначения потребуется другой тест, более точный, с более продолжительным ожиданием результатов (от трех часов).

Условия тестирования в аэропортах зачастую зависят от гражданства пассажира. К примеру, в Вене обладателей австрийских паспортов и иностранцев тестируют в разных контрольных пунктах. Первых — бесплатно и без специальных условий. Вторых — за €190 и по предварительной онлайн-записи. Иностранец, не позаботившийся заранее о бронировании электронной очереди, рискует прождать тестирования несколько часов. Прибавьте к этому трехчасовое ожидание результатов, и поймете, что на это придется потратить полдня. Притом торговля в зоне прилета пока запрещена, соответственно, поесть в ожидании своей очереди не удастся.

Правило №3. Социальная дистанция

Если до пандемии посадка и высадка из большого самолета казались вам слишком долгими, то теперь вы станете ностальгически вспоминать их прежнюю продолжительность. Особенно в тех аэропортах, где расстояние от самолета до входа в терминал пассажиры преодолевают в автобусах. Нормы вместительности внутренних шаттлов, курсирующих в посадочной зоне, пересмотрены с учетом социальной дистанции 1,5–2 м. К примеру, для разгрузки Airbus A320 до начала распространения COVID-19 требовалось два автобуса, сейчас — семь. Кроме того, пассажирам не разрешают создавать живую очередь в проходах между сиденьями.

Иностранец, не позаботив­шийся заранее о бронировании электронной очереди, рискует прождать тестирования несколько часов

По новым правилам самолет покидают по одному и так же поочередно выходят из автобуса. Во многих европейских авиакомпаниях установлен особый порядок посещения уборных на борту. Пассажирам приходится бронировать туалет через бортпроводника. Практика показывает, что так можно избежать возникновения очередей.

Правило №4. Подтверждение места проживания

В посткарантинной реальности режим доступа на территорию другого государства зачастую зависит от эпидемиологической обстановки в той стране или регионе, откуда вы приезжаете. К примеру, Япония ограничила въезд для жителей стран, которые считаются "очагами заражения", Австрия открыла границы пока только для жителей ЕС, а США, наоборот, закрыли въезд именно для европейцев. Речь идет не о гражданстве и вообще не о юридическом статусе, а о фактическом проживании. Для подтверждения того, что вы относитесь к категории пассажиров, которой разрешен въезд, паспорта или вида на жительство может оказаться недостаточно. Там, где действуют такие ограничения, сотрудники службы пограничного контроля спрашивают въезжающих, где именно они провели последний месяц, и просят это как-то доказать. В качестве доказательства в Австрии принимают оплаченные счета за коммунальные услуги и копии договоров аренды жилья, в Японии и Великобритании — электронные отчеты мобильных приложений, фиксирующих геолокацию.

Правило №5. Электронные очереди

До пандемии в любом крупном аэропорту зоны контроля были местами большого скопления народа. Как бы хорошо ни был организован процесс проверки документов пассажиров, очереди возникали почти всегда. Необходимость соблюдения социальной дистанции вынудила Администрацию транспортной безопасности США (TSA) создать систему электронных очередей к пунктам контроля TSA с возможностью предварительного бронирования.

Сервис бронирования работает онлайн, пассажир самолета заходит на сайт TSA, находит в списке пункт контроля, расположенный в нужном аэропорту, и регистрируется на ближайшее доступное время. Опыт США уже переняли в Японии и Гонконге.