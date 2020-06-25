Выход из карантина: Кабмин разрешил открыть кинотеатры со 2 июля

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает пресс-служба министерства.

При этом, кинотеатры могут работать только в половину заполненности. Решать открывать кинотеатры или нет в условиях "адаптивного" карантина будут на местах.

"Мы вводим запрет работы кинотеатров до 1 июля 2020 года. То есть, возможность их работы со 2 июля", – заявил Степанов.

Напомним, ранее Кабмин выделил 47,5 млн грн на поддержку театров, музеев и заповедников.

Напомним, последние двое суток в Украине устанавливались новые антирекорды по числу новых случаев. 24 июня подтвердили заражение у 994 человек. Всего с начала эпидемии заболели 40 008 человек.

Как ранее сообщал Фокус:

17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля.