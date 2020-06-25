Без бань и с прохладной водой: Sport Life объявил об открытии бассейнов

Сеть фитнес-клубов Украины Sport Life объявила об открытии в Киеве с 26 июня доступа к бассейнам (с 15:00 в большинстве клубов). Работать они будут согласно установленными Кабмином ограничениям – не более двух человек на дорожку в больших бассейнах, также запрещены групповые занятия для детей и занятия по аквааэробике. Кроме того, не будут работать лаунж-зоны с банями и сервис выдачи полотенец.

Посетителям будет доступен минимум инвентаря: дощечки та колобашки, которые будут обрабатываться дезинфикующими средствами.

В комментариях под постом Sport Life пользователи сообщили, что все замороженные абонементы автоматически будут разморожены, но пресс-служба сети на подобные вопросы не отвечала.

В то же время в пресс-службе уточнили, что в первые дни работы бассейнов температура воды в них составит около 23-24 градусов. Норма в 27 градусов воду будет с 30 июня. В клубе на Дарнице бассейны открываются без душевых кабин из-за отсутствия горячей воды – сейчас Киевводоканал проводит ремонтные работы, которые планирует завершить до 3 июля.

Напомним, 22 июня городские власти разрешили в Киеве работу бассейнов (в том числе в спорткомплексах и фитнес-центрах).

Отметим, последние двое суток в Украине устанавливались новые антирекорды по числу новых случаев. 24 июня подтвердили заражение у 994 человек. Всего с начала эпидемии заболели 40 008 человек.

Как ранее сообщал Фокус:

17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля.