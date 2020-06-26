На рынке "Троещина" произошла вспышка коронавируса

На рынке "Троещина" в Киеве зафиксирована вспышка коронавируса – заразились пять продавцов. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Заболевшие находятся на самоизоляции.

"Госпотребслужба определяет круг контактных лиц. А комиссия с чрезвычайных ситуаций города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка", – говорится в сообщении.

Кличко добавил, что всего за сутки в Киеве подтвердили 115 случаев коронавируса (при этом СНБО приводит другие данные – 113 заболевших). Среди них – 9 медиков, 4-летняя девочка и 7 мальчиков от 3 до 15 лет.

За сутки госпитализировали 25 пациентов, остальные находятся на самоизоляции.

Как ранее сообщал Фокус:

За минувший сутки в Украине установлен третий подряд антирекорд по числу новых случаев коронавируса – COVID-19 подтвердили у 1109 человек. Больше всего заболевших с начала эпидемии во Львовской области – 4836.