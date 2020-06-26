Власти Одессы закрыли пляж "Дельфин" из-за утечки топлива из танкера

Об этом сообщает пресс-служба мэрии, со ссылкой на решение комиссии по ТЭБ и ЧС.

"25 июня состоялось внеочередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на котором рассмотрен вопрос о дополнительных мерах безопасности на территории пляжа "Дельфин" возле затонувшего танкера-бункеровщика Delfi", – сказано в сообщении.

В связи с продолжающейся утечкой нефтепродуктов из танкера, "а также учитывая информацию Государственной экологической инспекции в Одесской области о превышении нормы нефтепродуктов и загрязнении воды в районе траверсов 10 и 10а пляжа Дельфин, комиссия приняла решение об ограничении доступа отдыхающих на пляж в этом районе побережья", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус: