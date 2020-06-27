В Киевской области ужесточили карантин

Вечером 26 июня на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской области принято решение об ужесточении карантина в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОГА.

Причиной такого решения стала высокая динамика роста случаев инфицирования COVID-19, которая составила 51,28% (норма – не более 10%).

С 26 июня в области введены такие ограничения:

не более 10 человек при проведении массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях;

время работы заведений общепита и развлекательных заведений сокращено до 22 часов.

Также усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий:

во время пассажирских перевозок;

на рынках, в заведениях торговли, питания, детских дошкольных учебных заведениях.

Напомним, за минувшие сутки в Киевской области подтвердили 50 новых случаев коронавируса (всего с начала эпидемии – 2469), сутки назад – 46.

Как ранее сообщал Фокус:

17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля.