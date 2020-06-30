Статистика коронавируса в Украине на 30 июня: 706 случаев коронавируса и 12 смертей за сутки

В Украине по состоянию на 30 июня зафиксировано 44 334 случаев коронавируса при 1 159 летальных исходах. 19 115 человек выздоровели от COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве.

За сутки по стране – 706 новых случаев коронавируса и 12 летальных исходов. Всего, с начала эпидемии, медики провели 655 750 ПЦР-тестов.

Статистика коронавируса по регионам:

Львовская – 5 435 заболевших (143 за сутки);

Киев – 5 037 (57);

Черновицкая – 4 801 (56);

Ровенская – 3 712 (74);

Закарпатская – 2 889 (97);

Киевская – 2 585 (39);

Ивано–Франковская – 2 395 (45);

Волынская – 2 368 (56);

Харьковская – 2 134 (36);

Тернопольская – 1 919 (6);

Винницкая – 1 864 (18);

Одесская – 1 698 (66);

Житомирская – 1 404 (-);

Днепропетровская – 1087 (-);

Хмельницкая – 803 (5);

Кировоградская – 646 (-);

Черкасская – 642 (-);

Запорожская – 572 (2);

Черниговская – 536 (1);

Донецкая – 481 (-);

Николаевская – 444 (2);

Полтавская – 314 (2);

Сумская – 297 (1);

Херсонская – 191 (-);

Луганская – 80 (-).

Как ранее сообщал Фокус:

В прошлом месяце в НАН заявляли, что Украина прошла пик заражений коронавирусом. Вице-президент НАН говорил, что пик заболеваемости пришелся на первую неделю мая.