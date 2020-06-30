Чтобы избежать банкротства: аэропорт "Киев" увольняет половину сотрудников
Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) намерен поэтапно сократить половину своих сотрудников, чтобы избежать банкротства.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
"Международный аэропорт "Киев" начинает поэтапное сокращение своих сотрудников, на фоне глубокого кризиса, в котором оказалась авиационная отрасль из-за пандемии коронавируса, что способствует резкому падению авиаперевозок и снижению пассажиропотока", – говорится в сообщении.
В аэропорту говорят, что накопление проблем сопровождалось отсутствием какой-либо помощи от правительства, профильного министерства, а также со стороны властей Киева.
"Руководство Международного аэропорта "Киев" постоянно обращается за помощью к власти, но должной и своевременной реакции так и нет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в аэропорту работает около 2 тысяч человек. В смежных предприятиях, сотрудничающих с аэропортом, еще 8 тыс. сотрудников.
Как ранее сообщал Фокус:
- Международный аэропорт "Киев" отменял все регулярные международные авиарейсы из-за продолжения карантина в Киеве до 17 июня.
- Генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, из-за карантина главные воздушные ворота страны несут потери (неполученные доходы) в 380 млн грн в месяц. Он также сообщил, что аэропорт "Борисполь" по-прежнему работает в круглосуточном режиме, при этом выполняя небольшое количество рейсов.