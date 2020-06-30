Саакашвили назвал главного врага экономического прогресса в Украине

Об этом заявил глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили, передает Интерфакс-Украина.

"Главным врагом экономического прогресса Украины является правоохранительная система – СБУ, налоговая милиция, те подразделения, которые раньше работали в Генеральной прокуратуре. Четкое твердое решение президента привести (их в) один орган – это должен быть один маленький орган финансовых расследований", – сказал Саакашвили.

По его словам, в стране открыто 2,5 млн налоговых производств, что делает ее мировым рекордсменом по террору бизнеса.

"Все остальные экономические органы убрать и дать возможность бизнесу нормально развиваться без этого постоянного налогового террора", – добавил глава исполкома.

В отношении КиевСити Саакашвили уточнил, что речь идет о введении элементов международного арбитража и международных законов.

"Это инициатива Зеленского, которая позволит привлечь в Украину десятки миллиардов новых инвестиций и создать много рабочих мест", – сказал Зеленский.

Ранее Зеленский напомнил, что говорить об эффективности любой реформы можно только в том случае, если она является результативной.

Как ранее сообщал Фокус:

23 июня Зеленский утвердил персональный состав Нацсовета реформ, который он сам возглавляет.