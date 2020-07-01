В Черновцах ослабили карантин: разрешили проезд без спецсправок
В Черновцах городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение ослабить карантинные ограничения.
Об этом сообщается на сайте Черновицкого горсовета в среду, 1 июля.
В частности, гражданам был разрешен проезд в общественном транспорте без специальных справок.
"На период работы транспорта в режиме специальных перевозок при наличии свободных сидячих мест в Черновцах со 2 июля разрешен с 10.00 часов до 22.00 часов проезд другим категориям граждан при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий при оказании услуг по перевозке пассажиров на период карантина", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в часы пик, до 10 утра, общественный транспорт будет курсировать в режиме спецперевозок.
"В салон транспортного средства граждан будут пускать только при наличии защитной маски и без признаков ОРВИ. Перевозка пассажиров в условиях карантина осуществляется в пределах количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства или определенного в регистрационных документах на транспортное средство", – добавили в горсовете.
Льготы на оплату проезда в режиме спецперевозок не действуют. Из-за возобновления внутриобластного сообщения Черновицкий городской совет прекратил подвоз медиков за средства городского бюджета.
Кроме того, мэр Черновцов обратился к председателю ОГА Сергею Осачуку с просьбой возобновить железнодорожное сообщение с городом при соблюдении противоэпидемических мероприятий.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 1 июля в Украине зафиксировали 44 998 случая инфицирования коронавирусом при 1173 летальных исходах и 19 548 случаях выздоровления. За сутки - 664 новых случая COVID-19.
- В Украине на 1 июля к смягчению карантина не готовы 11 областей и Киев. По словам Минздрава, эпидемиологическая ситуация в областях и столице не соответствует обозначенным критериям.
- Кабинет министров определил показатель, при превышении которого в Украине может быть введен жесткий карантин.
- В марте городской совет Черновцов временно отменял льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте до стабилизации ситуации с распространением коронавируса.