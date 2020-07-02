Украинским военным в зоне ООС выдадут комплексы Javelin, – Хомчак

Украинским военным в зоне ООС на Донбассе выдадут американские противотанковые комплексы Javelin.

Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью АрміяInform.

По его словам, в настоящее время одна из бригад активно отрабатывает тактику применения Javelin на полигоне, чтобы иметь навыки работы с этими ПТРК.

"Я лично хочу убедиться в том, что наши воины могут эффективно применять эти противотанковые комплексы. Сейчас у нас в наличии уже значительно большее количество американских ПТРК. Кстати, как и количество подготовленных расчетов. Сколько их? Тайна. Скажу лишь, что в дальнейшем каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС, будут усиливать Javelin", – сказал Хомчак.

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"Кроме того, во время подготовки этой бригады к очередной ротации отработаем и применения беспилотников "Байрактар" с боевым поражением цели", – добавил он.

Хомчак рассказал, что ВСУ сейчас гораздо больше внимания уделяют подготовке войск к наступательным действиям в урбанизированной местности.

"За 6 лет мы научились хорошо обороняться. А армия должна быть обученной и наступать днем и ночью, при любых погодных условиях. Такую задачу я поставил еще год назад. Ведь армия должна быть всесторонне подготовленной к разному развитию событий...", – пояснил начальник Генштаба.

Как ранее сообщал Фокус:

В феврале министерство обороны США заключило договор на производство ракетных комплексов Javelin для Украины и еще 15 стран.

В середине июня американская сторона передала Украине оборудование, боеприпасы и комплексы Javelin на общую сумму более 60 миллионов долларов.