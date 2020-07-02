Тревожные цифры. Ивано-Франковские больницы не будут принимать пациентов с Covid-19

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив, передает Галицький кореспондент.

"Тревожные цифры, потому что это показатель конца апреля, тогда у нас было больше больных. Поэтому приняли решение, что пока не будем принимать пациентов. Будем их направлять в областную инфекционную больницу, а также в Калушскую городскую больницу. Делаем это для того, чтобы часть пациентов выписать", – говорит городской голова.

Марцинкив заявил, что в областной инфекционной больнице есть 46 франковцев: четверо поступили за прошедшие сутки, 13 пациентов вчера доставили в городские больницы с коронавирусом. В реанимации находятся 14 пациентов, на аппарате ИВЛ один пациент.

Мэр говорит, что в июне произошел наибольший прирост смертей. В прошлом году в июне похоронили 97 человек, в 2018 году – 100 человек, а в этом году – 130 человек. "Это не только коронавирус, но статистика печальная", – говорит Руслан Марцинкив.

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