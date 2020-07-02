МВФ об отставке Смолия: независимость НБУ необходимо сохранить

На фоне заявлений об отставке главы НБУ Якова Смолия, Международный валютный фонд призвал обеспечить независимость НБУ. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Нацбанк "является центральным звеном в многомиллиардной программе помощи Украине".

"Под его (Смолия, – ред.) руководством Украина добилась важных успехов в достижении стабильности цен, наглядно демонстрируя, что независимый центральный банк является ключевым элементом современной макроэкономической политики", – сказано в сообщении.

"Именно поэтому независимость НБУ находится в центре программы для Украины, поддерживаемой МВФ, и поэтому она должна поддерживаться при его преемнике", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Заявление об отставке Смолий написал вечером 1 июля. Свое решение об объяснил систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ длительное время.

В Офисе президента в свою очередь прямо отставку Смолия не комментировали, но заявили, что независимость Нацбанка для них – приоритет. "Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности", – говорится в сообщении ОП.

В связи с заявлением Смолия об отставке официально отменено предложение о размещении Украиной новых 12-летних евробондов на 1,75 млрд долларов и выкупе старых.