Уголовная ответственность за "пьяное" вождение отменена – Зеленский подписал новый закон

Президент Владимир Зеленский 2 июля подписал закон (законопроект №3314), отменяющий уголовную ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Эта ответственность была предусмотрена законом, принятым еще в 2018 году, но действие "пьяной" нормы отложили до 1 июля 2020 года.

Между тем, был принят новый закон об упрощении досудебного расследования, который вводит категорию "уголовных правонарушений", "уголовных проступков" или "нетяжелых преступлений". К ним было отнесено и вождение в нетрезвом виде.

Чтобы устранить законодательную коллизию и потребовалась законопроект №3314.

Напомним, что с 1 июля в Украине ужесточили наказание за вождение транспортных средств в нетрезвом состоянии, штрафы вырастут до 51 тысячи грн, если нарушение совершено повторно.

Как ранее сообщал Фокус: