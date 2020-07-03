В Николаеве сам по себе внезапно развелся Ингульский мост
В Николаеве около 5 утра 3 июля саморазвелся Ингульский мост. Причиной случившегося мэр города Александр Сенкевич назвал ремонтные работы.
"По заказу службы автомобильных дорог в Николаевской области на мосту было снято асфальтовое покрытие без установки противовеса, что сделало невозможным бы его саморозведение. Работы проводились без предварительных консультаций с работниками КП "ЭЛУ Автодорог", которые могли бы предотвратить возникновение такой ситуации", – написал он в Facebook.
По словам мэра, работники "ЭЛУ Автодорог" оперативно установили противовес и около 7 часов движение по мосту было восстановлено.
Пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет. Хотя по словам очевидцев, мост начал разводиться, когда по нему двигались автомобили.
Как ранее сообщал Фокус:
- В феврале в Николаеве из-за сильного ветра рухнула часть пешеходного понтонного моста.
- В Николаеве 86-летняя пенсионерка выбросилась с балкона на 6-м этаже из-за того, что ее родственники не выпускали на улицу из-за коронавируса.
- 6 апреля в Николаеве около бизнес-центра "Техноконтракт" произошла стрельба. Был ранен бизнесмен.