Карантин по всей стране ужесточать пока не будут, — Степанов
Даже если в Украине будет 60 активных больных на 100 тысяч населения, карантин ужесточать не будут. Об этом 3 июля на брифинге заявил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Напомним, 22 июня премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что карантинные ограничения могут усилить, если количество активных больных на 100 тысяч населения достигнет 60 человек.
"Мы сделали для себя лимит в 60 больных. Это будет момент, при котором надо будет усиливать карантинные ограничения уже на уровне страны и отдельных областей", – отметил тогда Шмыгаль.
Глава МОЗ уточнил, что этот показатель использовался для 22 июня и исключительно для определенности в отношении проведения внешнего независимого оценивания. "Что касается показателя 60 активных больных на 100 тысяч населения, – сейчас мы находимся уже на уровне 59,7 на 100 тысяч населения".
"Постановлением правительства четко определены четыре критерия, по которым ограничения могут усиливаться. На сегодняшний день самая напряженная ситуация в Волынской, Закарпатской, Львовской и Ровненской областях", – уточнил министр.
По словам Максима Степанова, 11 регионов Украины превышают установленные критерии и областные санврачи подали прошение об усилении карантинных мер.
При этом глава МОЗ напомнил, что Украина находится в условиях адаптивного карантина, когда в зависимости от эпидситуации в том или ином регионе принимаются конкретные ограничительные меры или смягчаются ограничительные меры.
Как ранее сообщал Фокус:
- Главный санврач Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться, чтобы не допустить вспышек опасных заболеваний во время эпидемии коронавируса.
- Ивано-Франковские больницы больше не будут принимать пациентов с Covid-19 – их будут отправлять в областную больницу.
- В Черновцах ослабили карантин: разрешен проезд в общественном транспорте без специальных справок.