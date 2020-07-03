Рада разрешила детям из оккупированных территорий поступать в вузы без ВНО

Верховная Рада приняла изменения в Закон "Об образовании", которые максимально упрощают поступления в ВУЗы выпускникам школ из временно оккупированных территорий. "За" проголосовали 310 депутатов.

"Европейская солидарность" требовала принять законопроект только в первом чтении с доработкой, поскольку по мнению депутатов политсилы в нем содержатся дискриминационные нормы – упрощается поступление в вузы для детей из ОРДЛО, но для детей ветеранов АТО. Однако в итоге документ приняли и во втором чтении.

Изменения будут предусматривать, что дети из оккупированных территорий смогут вступать в украинские вузы без внешнего независимого оценивания и иметь возможность поступить во все заведения, а не по ограниченным отдельным спискам.

Кроме того, все желающие из временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей смогут учиться в украинских вузах бесплатно, через государственный заказ в пределах квот.

Ранее такая норма действовала только для выпускников из аннексированного Крыма.

"Это – часть нашей государственной политики. Мы боремся за молодежь на тех территориях, мы хотим максимально поощрить таких выпускников переезжать в Украину, вступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", – говорится в сообщении пресс-служба Президента.

Заместитель главы ОП Юрий Костюк в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил, что возможность для детей из временно оккупированных территорий поступать в украинские вузы сдачи ВНО является одним из конкретных предметных шагов в борьбе за оккупированные территории: "С 2014 года власть постоянно говорила, что "Крым – это Украина, Донбасс это Украина". Но дальше лозунгов дело не доходило. Мы это меняем".

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