В МВД хотят сажать на 15 суток пьяных водителей
В Министерстве внутренних дел посчитали целесообразным возвращение ответственности за вождение в нетрезвом виде из статуса уголовных проступков в административные правонарушения. Об этом пишет пресс-служба МВД.
В ведомстве говорят, что это обусловлено тем, что на процедуру документирования уголовного проступка уходит 6-8 часов, а в случае с административной процедурой – 2-3 часа.
При этом, МВД и Национальная полиция считают, что за вождение в нетрезвом виде необходимо наказывать не только крупным штрафом, но и административным арестом до 15 суток, в том случае, если водитель повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения в течение года.
Напомним, президент Владимир Зеленский 2 июля подписал закон (законопроект №3314), отменяющий уголовную ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Если бы президент не подписал этот закон, пьяных водителей наказывали бы штрафом от 17 000 до 34 000 грн с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет, и это нарушение считалось бы уголовным проступком.
Как ранее сообщал Фокус:
- Верховная Рада отменила административное взыскание за нарушение правил дорожного движения в виде штрафных баллов.
- За обжалование штрафов полиции за нарушение правил дорожного движения теперь нужно уплатить судебный сбор.