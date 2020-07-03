С начала года на Донбассе погибли 11 мирных жителей, – Денисова

С начала текущего года на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков погибли 11 мирных жителей.

Об этом написала в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сегодня в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований погибла жительница Зайцево, что в Донецкой области. Во время обстрела погибшая находилась во дворе. (…) С начала 2020 года это уже 11 жертва обстрелов среди гражданского населения", – написала Денисова.

Всего, по ее данным, с начала российской агрессии на востоке страны было убито более 13 тысяч украинцев.

Омбудсмен подчеркнула, что РФ продолжает нарушать Минские договоренности, демонстрирует миру свою агрессивную оккупационную политику и нежелание прекращать огонь на Востоке Украины, из-за чего мирные жители продолжают гибнуть.

Как ранее сообщал Фокус:

В марте на Донбассе погиб 1 гражданский и еще 15 получили ранения, что являлось на то время самым высоким показателем потерь за месяц среди гражданского населения, начиная с сентября прошлого года.

В июне боевики потеряли 42 человека убитыми, 58 – ранеными, а также пять единиц техники: грузовые автомобили ЗиЛ и КамАЗ, два миномета и один танк. Об этом сообщил штаб ООС.