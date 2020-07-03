С начала года на Донбассе погибли 11 мирных жителей, – Денисова
С начала текущего года на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков погибли 11 мирных жителей.
Об этом написала в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Сегодня в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований погибла жительница Зайцево, что в Донецкой области. Во время обстрела погибшая находилась во дворе. (…) С начала 2020 года это уже 11 жертва обстрелов среди гражданского населения", – написала Денисова.
Всего, по ее данным, с начала российской агрессии на востоке страны было убито более 13 тысяч украинцев.
Омбудсмен подчеркнула, что РФ продолжает нарушать Минские договоренности, демонстрирует миру свою агрессивную оккупационную политику и нежелание прекращать огонь на Востоке Украины, из-за чего мирные жители продолжают гибнуть.
Как ранее сообщал Фокус:
- В марте на Донбассе погиб 1 гражданский и еще 15 получили ранения, что являлось на то время самым высоким показателем потерь за месяц среди гражданского населения, начиная с сентября прошлого года.
- В июне боевики потеряли 42 человека убитыми, 58 – ранеными, а также пять единиц техники: грузовые автомобили ЗиЛ и КамАЗ, два миномета и один танк. Об этом сообщил штаб ООС.
- 1 июля Совет безопасности Организации Объединенных Наций одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня на время противодействия распространению пандемии коронавируса.