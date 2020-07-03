В парке Киева обнаружили "растяжку" с гранатой
В Киеве на территории Сырецкого парка дежурный наряд Муниципальной охраны обнаружил "растяжку" с небоевой гранатой.
Об этом сообщает Муниципальная охрана в Facebook.
"В случае детонирования такой "игрушки" испуг вам гарантирован. Особенно опасна подобная находка для детей. Чья-то шутка могла обернуться трагедией", – говорится в сообщении.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!
Активисты призвали не повторять их действия на видео и, в случае обнаружения взрывоопасных предметов, – звонить в полицию.
Как ранее писал Фокус:
- В Киеве правоохранители задержали двух местных жителей по подозрению в хранении оружия и боеприпасов, а также изготовлении наркотиков.
- 15 мая в киевском супермаркете задержали 38-летнего мужчину, угрожавшего взорвать гранату.