В Харькове решили усилить карантин

В Харькове с 3 июля частично ужесточен карантин.

Данное решение принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, сообщает пресс-служба горсовета Харькова.

В частности, в Харькове введен запрет на работу кинотеатров, а заведения общественного питания могут принимать клиентов только до 22:00.

По словам Терехова, ужесточение карантина связано с ухудшением эпидситуации в городе: с 28 по 30 июня среди харьковчан было выявлено 233 случая заболевания коронавирусом.

"Решением комиссии ограничена работа учреждений общественного питания, включая кафе и рестораны, до 22:00. При этом, если у заведения нет летней площадки или его территория менее 50 кв. м, оно может работать только на доставку заказов на вынос", – отметил Терехов.

Также комиссия запретила проводить в городе мероприятия с участием более 10 человек.

Как ранее сообщал Фокус:

22 июня премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что карантинные ограничения могут усилить, если количество активных больных на 100 тысяч населения достигнет 60 человек.