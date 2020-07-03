В "Слуге народа" рассказали о кандидатах на главу Нацбанка

Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает "Интерфакс-Украина".

"Будет неделя работы в комитетах, потом мы возвращаемся на еще одну неделю - последнюю на этой сессии. Я думаю, что на этой неделе мы должны проголосовать. Нам не стоит затягивать, мы должны быстро решить этот вопрос", – сказала она.

Отвечая на вопрос, какие кандидатуры рассматриваются, Верещук ответила, что обсуждаются кандидатуры Даниила Гетманцева (глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике), Богдана Данилишина (глава совета НБУ), Владимира Лавренчука (экс-глава правления Райффайзен банка-Аваль), Кирилла Шевченко (глава Укргазбанка).

Как ранее сообщал Фокус:

Яков Смолий был назначен главой НБУ в марте 2018 года, но де-факто возглавил центробанк годом ранее в связи с уходом Валерии Гонтаревой.

Заявление об отставке Смолий написал вечером 1 июля. Свое решение об объяснил систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ длительное время.

В Офисе президента в свою очередь прямо отставку Смолия не комментировали, но заявили, что независимость Нацбанка для них – приоритет. "Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности", – говорится в сообщении ОП.

В то же время послы стран G7 выступили с заявлением, что "подрыв" независимости НБУ "был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку". Аналогичное заявление сделал и МВФ.